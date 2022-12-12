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Захаров Иван Осифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 24.09.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 24.09.1832 ст.

Отец: Захаров Осиф Тимофеевич

Мать: Захарова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
24.02.1857 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1862 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Федосья Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1863 ст.

Сын: Захаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Захарова Федосья Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1868 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Федосья Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1869 ст.

Сын: Захаров Пётр Иванович

Мать ребёнка: Захарова Федосья Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1875 ст.

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Федосья Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Федосья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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