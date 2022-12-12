Захаров Иван Осифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 24.09.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 24.09.1832 ст.
Рождение ребёнка
24.02.1857 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
01.07.1862 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
07.08.1863 ст.
Мать ребёнка: Захарова Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
05.08.1868 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
12.05.1869 ст.
Мать ребёнка: Захарова Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
07.06.1875 ст.
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Федосья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно