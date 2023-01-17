Захарова (Пономарева) Елизавета Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Пономарева) Елизавета Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1863 ст.

Сын: Захаров Георгий Несторович

Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1864 ст.

Дочь: Парасковья Несторовна

Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1866 ст.

Сын: Захаров Гавриил Несторович

Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1868 ст.

Дочь: Марья Несторовна

Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1870

Сын: Захаров Иоанн Несторович

Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Нестор Осифович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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