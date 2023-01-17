Захарова (Пономарева) Елизавета Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1863 ст.
Сын: Захаров Георгий Несторович
Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович
Рождение ребёнка
10.10.1864 ст.
Дочь: Парасковья Несторовна
Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович
Рождение ребёнка
10.04.1866 ст.
Сын: Захаров Гавриил Несторович
Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович
Рождение ребёнка
01.04.1868 ст.
Дочь: Марья Несторовна
Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович
Рождение ребёнка
23.05.1870
Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно