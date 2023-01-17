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Ирина Семенова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

25.12.1858

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Семен Стефанов

Мать: Мария Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Фекла Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Афанасьев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Афанасьев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1851

Сын: Роман Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Афанасьев

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1854

Дочь: Елена Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Афанасьев

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1855

Дочь: Елена Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Афанасьев

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1855

Дочь: Федосья Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Афанасьев

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1857

Дочь: Матрена Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Афанасьев

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.12.1858
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: от натуральной болезни
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