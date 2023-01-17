Ирина Семенова
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти25.12.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Семен Стефанов
Мать: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Фекла Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Афанасьев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Афанасьев
Рождение ребёнка
18.11.1851
Сын: Роман Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Афанасьев
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1854
Дочь: Елена Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Афанасьев
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1855
Дочь: Елена Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Афанасьев
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1855
Дочь: Федосья Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Афанасьев
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1857
Дочь: Матрена Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Афанасьев
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисей Афанасьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.12.1858
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: от натуральной болезни