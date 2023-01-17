Федосья Моисеева
Место рожденияд. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения24.05.1855
Дата смерти10.07.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1855
Отец: Моисей Афанасьев
Мать: Ирина Семенова
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
24.05.1855
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
10.07.1855
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: от натуральной болезни