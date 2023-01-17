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Моисей Афанасьев

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.11.1834

Жена: не указана

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Моисеев

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Фекла Моисеева

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1851

Сын: Роман Моисеев

Мать ребёнка: Ирина Семенова

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1854

Дочь: Елена Моисеева

Мать ребёнка: Ирина Семенова

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1855

Дочь: Елена Моисеева

Мать ребёнка: Ирина Семенова

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1855

Дочь: Федосья Моисеева

Мать ребёнка: Ирина Семенова

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1857

Дочь: Матрена Моисеева

Мать ребёнка: Ирина Семенова

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
05.11.1861

Жена: не указана

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Семенова

Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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