Моисей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.11.1834
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Моисеев
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Фекла Моисеева
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
18.11.1851
Сын: Роман Моисеев
Мать ребёнка: Ирина Семенова
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1854
Дочь: Елена Моисеева
Мать ребёнка: Ирина Семенова
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1855
Дочь: Елена Моисеева
Мать ребёнка: Ирина Семенова
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1855
Дочь: Федосья Моисеева
Мать ребёнка: Ирина Семенова
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1857
Дочь: Матрена Моисеева
Мать ребёнка: Ирина Семенова
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
05.11.1861
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно