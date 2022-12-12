Елена Моисеева
Место рожденияд. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения22.05.1854
Дата смерти19.07.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1854
Отец: Моисей Афанасьев
Мать: Ирина Семенова
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
23.05.1854
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
19.07.1854
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: от натуральной болезни