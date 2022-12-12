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Елена Моисеева

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Место рождения

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

22.05.1854

Дата смерти

19.07.1854

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1854

Отец: Моисей Афанасьев

Мать: Ирина Семенова

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
23.05.1854
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
19.07.1854
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: от натуральной болезни
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