Роман Моисеев
Место рожденияд. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения18.11.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
18.11.1851
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
18.11.1851
Отец: Моисей Афанасьев
Мать: Ирина Семенова
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно