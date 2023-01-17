Роман Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман Моисеев

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Место рождения

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

18.11.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Крещение
18.11.1851
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
18.11.1851

Отец: Моисей Афанасьев

Мать: Ирина Семенова

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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