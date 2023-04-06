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Иван Моисеев

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Моисей Афанасьев

Мать: Ирина Семенова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1869

Жена: Марфа Антонова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1870

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Марфа Антонова

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1873

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Марфа Антонова

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1875

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Марфа Антонова

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Федот Иванов

Мать ребёнка: Марфа Антонова

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1886

Сын: Владимир Иванов

Мать ребёнка: Марфа Антонова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1889

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Марфа Антонова

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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