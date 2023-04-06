Иван Моисеев
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Моисей Афанасьев
Мать: Ирина Семенова
Бракосочетание
09.11.1869
Жена: Марфа Антонова
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1870
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Марфа Антонова
Рождение ребёнка
16.06.1873
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Марфа Антонова
Рождение ребёнка
12.12.1875
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Марфа Антонова
Рождение ребёнка
01.03.1881
Сын: Федот Иванов
Мать ребёнка: Марфа Антонова
Рождение ребёнка
14.07.1886
Сын: Владимир Иванов
Мать ребёнка: Марфа Антонова
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1889
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Марфа Антонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно