Марфа Антонова
Место рожденияд. Будка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Будка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
09.11.1869
Муж: Иван Моисеев
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1870
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
16.06.1873
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
12.12.1875
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
01.03.1881
Сын: Федот Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
14.07.1886
Сын: Владимир Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1889
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно