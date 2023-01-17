Марфа Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Антонова

Марфа Антонова

avatar

Место рождения

д. Будка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Будка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
09.11.1869

Муж: Иван Моисеев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1870

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1873

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1875

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Федот Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1886

Сын: Владимир Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1889

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close