Федот Иванов
Место рождения
Дата рождения01.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1881
Отец: Иван Моисеев
Мать: Марфа Антонова
Крещение
01.03.1881
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1903
Дочь: Матрена Федотова
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно