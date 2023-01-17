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Федот Иванов

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Место рождения

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1881

Отец: Иван Моисеев

Мать: Марфа Антонова

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
01.03.1881
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1903

Дочь: Матрена Федотова

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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