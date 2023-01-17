Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти20.03.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Семен Стефанов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Семенова
Отец ребёнка: Семен Стефанов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Трофим Семенов
Отец ребёнка: Семен Стефанов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Агафон Семенов
Отец ребёнка: Семен Стефанов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марина Семенова
Отец ребёнка: Семен Стефанов
Рождение ребёнка
06.08.1835
Сын: Захар Семенов
Отец ребёнка: Семен Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Стефанов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1854
Причина смерти: от натуральной болезни