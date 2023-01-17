Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

20.03.1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Семен Стефанов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Семенова

Отец ребёнка: Семен Стефанов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Трофим Семенов

Отец ребёнка: Семен Стефанов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Агафон Семенов

Отец ребёнка: Семен Стефанов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марина Семенова

Отец ребёнка: Семен Стефанов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1835

Сын: Захар Семенов

Отец ребёнка: Семен Стефанов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Стефанов

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.03.1854
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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