Трофим Семенов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Семен Стефанов
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
08.11.1842
Жена: Александра Иванова
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кирилл Трофимов
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
27.10.1852
Сын: Нестор Трофимов
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
29.07.1855
Сын: Евдоким Трофимов
Мать ребёнка: Александра Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно