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Трофим Семенов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Семен Стефанов

Мать: Мария Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1842

Жена: Александра Иванова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Боженков Иосиф Трофимов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кирилл Трофимов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1852

Сын: Нестор Трофимов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1855

Сын: Евдоким Трофимов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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