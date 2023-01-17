Боженков Иосиф Трофимов
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Трофим Семенов
Мать: Александра Иванова
Бракосочетание
01.11.1864
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1866
Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
01.01.1871
Сын: Василий Иосифов
Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
23.06.1873
Дочь: Февронья Иосифова
Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
29.11.1874
Дочь: Анисья Иосифова
Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
24.08.1877
Дочь: Наталья Иосифова
Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
25.09.1882
Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
24.03.1885
Дочь: Матрена Иосифова
Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно