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Боженков Иосиф Трофимов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Трофим Семенов

Мать: Александра Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1864

Жена: Боженкова Екатерина Алексеева

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1866

Сын: Боженков Антон Иосифов

Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1871

Сын: Василий Иосифов

Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Дочь: Февронья Иосифова

Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1874

Дочь: Анисья Иосифова

Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1877

Дочь: Наталья Иосифова

Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1882

Сын: Боженков Иван Иосифов

Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1885

Дочь: Матрена Иосифова

Мать ребёнка: Боженкова Екатерина Алексеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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