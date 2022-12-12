Боженков Антон Иосифов
Место рождения
Дата рождения16.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1866
Крещение
17.01.1866
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.01.1889
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1901
Дочь: Барбулина Мария Антонова
Мать ребёнка: Боженкова Прасковья Игнатова
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
18.10.1915
Дочь: Анастасия Антонова
Мать ребёнка: Боженкова Прасковья Игнатова
Рождение ребёнка
1917
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно