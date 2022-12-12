Боженков Антон Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоженков Антон Иосифов

Боженков Антон Иосифов

avatar

Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1866

Отец: Боженков Иосиф Трофимов

Мать: Боженкова Екатерина Алексеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
17.01.1866
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.01.1889

Жена: Боженкова Прасковья Игнатова

Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1901

Дочь: Барбулина Мария Антонова

Мать ребёнка: Боженкова Прасковья Игнатова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Антонова

Мать ребёнка: Боженкова Прасковья Игнатова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Антонова

Мать ребёнка: Боженкова Прасковья Игнатова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Антонова

Мать ребёнка: Боженкова Прасковья Игнатова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Антонова

Мать ребёнка: Боженкова Прасковья Игнатова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Антонова

Мать ребёнка: Боженкова Прасковья Игнатова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1915

Дочь: Анастасия Антонова

Мать ребёнка: Боженкова Прасковья Игнатова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Антонова

Мать ребёнка: Боженкова Прасковья Игнатова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close