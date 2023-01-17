Боженкова (?) Прасковья Игнатова
Место рожденияд. Сторино, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Сторино, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
29.01.1889
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1901
Дочь: Барбулина Мария Антонова
Отец ребёнка: Боженков Антон Иосифов
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
18.10.1915
Дочь: Анастасия Антонова
Отец ребёнка: Боженков Антон Иосифов
Рождение ребёнка
1917
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно