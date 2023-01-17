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Боженкова (?) Прасковья Игнатова

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Место рождения

д. Сторино, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сторино, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
29.01.1889

Муж: Боженков Антон Иосифов

Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1901

Дочь: Барбулина Мария Антонова

Отец ребёнка: Боженков Антон Иосифов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Антонова

Отец ребёнка: Боженков Антон Иосифов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Антонова

Отец ребёнка: Боженков Антон Иосифов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Антонова

Отец ребёнка: Боженков Антон Иосифов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Антонова

Отец ребёнка: Боженков Антон Иосифов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Антонова

Отец ребёнка: Боженков Антон Иосифов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1915

Дочь: Анастасия Антонова

Отец ребёнка: Боженков Антон Иосифов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Антонова

Отец ребёнка: Боженков Антон Иосифов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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