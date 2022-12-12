Боженкова (Михайлова) Екатерина Алексеева
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Михайлов Алексей Абрамов
Мать: Михайлова Мария Федорова
Бракосочетание
01.11.1864
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1866
Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов
Рождение ребёнка
01.01.1871
Сын: Василий Иосифов
Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов
Рождение ребёнка
23.06.1873
Дочь: Февронья Иосифова
Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов
Рождение ребёнка
29.11.1874
Дочь: Анисья Иосифова
Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов
Рождение ребёнка
24.08.1877
Дочь: Наталья Иосифова
Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов
Рождение ребёнка
25.09.1882
Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов
Рождение ребёнка
24.03.1885
Дочь: Матрена Иосифова
Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно