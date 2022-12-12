Боженкова (Михайлова) Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженкова (Михайлова) Екатерина Алексеева

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Место рождения

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Михайлов Алексей Абрамов

Мать: Михайлова Мария Федорова

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1864

Муж: Боженков Иосиф Трофимов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1866

Сын: Боженков Антон Иосифов

Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1871

Сын: Василий Иосифов

Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Дочь: Февронья Иосифова

Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1874

Дочь: Анисья Иосифова

Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1877

Дочь: Наталья Иосифова

Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1882

Сын: Боженков Иван Иосифов

Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1885

Дочь: Матрена Иосифова

Отец ребёнка: Боженков Иосиф Трофимов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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