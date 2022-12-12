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Михайлова (?) Мария Федорова

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Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

28.10.1857

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Федор Георгиев

Мать: Евдокия Парфенова

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
24.10.1837

Муж: Михайлов Алексей Абрамов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Боженкова Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Абрамов

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Михайлов Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Абрамов

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Федосья Алексеева

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Абрамов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.10.1857
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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