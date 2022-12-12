Михайлова (?) Мария Федорова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти28.10.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Федор Георгиев
Мать: Евдокия Парфенова
Бракосочетание
24.10.1837
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Боженкова Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Абрамов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Абрамов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Федосья Алексеева
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Абрамов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.10.1857
Причина смерти: от натуральной болезни