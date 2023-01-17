Михайлов Стефан Алексеев
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Михайлов Алексей Абрамов
Мать: Михайлова Мария Федорова
Бракосочетание
01.11.1870
Жена: Домника Федорова
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1872
Дочь: Пелагея Стефанова
Мать ребёнка: Домника Федорова
Рождение ребёнка
20.10.1874
Дочь: Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Домника Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно