Михайлов Стефан Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Стефан Алексеев

Михайлов Стефан Алексеев

avatar

Место рождения

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Михайлов Алексей Абрамов

Мать: Михайлова Мария Федорова

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1870

Жена: Домника Федорова

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1872

Дочь: Пелагея Стефанова

Мать ребёнка: Домника Федорова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1874

Дочь: Анастасия Стефанова

Мать ребёнка: Домника Федорова

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close