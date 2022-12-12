Домника Федорова
Место рожденияд. Захаровка (Суборовка)
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Захаровка (Суборовка)
Бракосочетание
01.11.1870
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1872
Дочь: Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Михайлов Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
20.10.1874
Дочь: Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Михайлов Стефан Алексеев
Место жительства
Неизвестно
Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно