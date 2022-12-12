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Домника Федорова

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Место рождения

д. Захаровка (Суборовка)

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Захаровка (Суборовка)
Бракосочетание
01.11.1870

Муж: Михайлов Стефан Алексеев

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1872

Дочь: Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Михайлов Стефан Алексеев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1874

Дочь: Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Михайлов Стефан Алексеев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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