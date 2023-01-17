(Зуева) Евдокия Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зуева) Евдокия Парфенова

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Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Парфен Федоров

Мать: Прасковья Исаева

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
21.10.1816

Муж: Федор Георгиев

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Михайлова Мария Федорова

Отец ребёнка: Федор Георгиев

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гурий Федоров

Отец ребёнка: Федор Георгиев

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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