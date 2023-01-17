(Зуева) Евдокия Парфенова
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Парфен Федоров
Мать: Прасковья Исаева
Бракосочетание
21.10.1816
Муж: Федор Георгиев
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Михайлова Мария Федорова
Отец ребёнка: Федор Георгиев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гурий Федоров
Отец ребёнка: Федор Георгиев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно