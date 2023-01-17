Парфен Федоров
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Федор Силонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1795
Мать ребёнка: Прасковья Исаева
Рождение ребёнка
11.05.1797
Сын: Зуев Мокий Парфенов
Мать ребёнка: Прасковья Исаева
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Парфенова
Мать ребёнка: Прасковья Исаева
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Прасковья Исаева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Парфенова
Мать ребёнка: Прасковья Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Исаева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1841