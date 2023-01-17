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Парфен Федоров

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Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1776

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Федор Силонов

Мать: не указана

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1795

Сын: Зуев Дорофей Парфенов

Мать ребёнка: Прасковья Исаева

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1797

Сын: Зуев Мокий Парфенов

Мать ребёнка: Прасковья Исаева

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Парфенова

Мать ребёнка: Прасковья Исаева

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Зуев Никанор Парфенов

Мать ребёнка: Прасковья Исаева

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Парфенова

Мать ребёнка: Прасковья Исаева

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Исаева

Место жительства
Неизвестно
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1841
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
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