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Зуев Никанор Парфенов

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Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

20.02.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Парфен Федоров

Мать: Прасковья Исаева

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
01.11.1818

Жена: Зуева Евдокия Алексеева

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Зуев Петр Никаноров

Мать ребёнка: Зуева Евдокия Алексеева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Зуев Евдоким Никаноров

Мать ребёнка: Зуева Евдокия Алексеева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Колыбенкова Анна Никанорова

Мать ребёнка: Зуева Евдокия Алексеева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1839

Сын: Зуев Конон Никаноров

Мать ребёнка: Зуева Евдокия Алексеева

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.02.1877
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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