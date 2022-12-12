Зуев Никанор Парфенов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти20.02.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Парфен Федоров
Мать: Прасковья Исаева
Бракосочетание
01.11.1818
Жена: Зуева Евдокия Алексеева
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831
Сын: Зуев Петр Никаноров
Мать ребёнка: Зуева Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Зуева Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Колыбенкова Анна Никанорова
Мать ребёнка: Зуева Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
02.03.1839
Сын: Зуев Конон Никаноров
Мать ребёнка: Зуева Евдокия Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1877
Причина смерти: от натуральной болезни