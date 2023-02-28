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Зуев Евдоким Никаноров

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

До 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Зуев Никанор Парфенов

Мать: Зуева Евдокия Алексеева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1856

Жена: Зуева Афанасия Ананьева

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.1 д.2467 ч.2 Ермолино по жениху: д. Лысовки кр. Алексей Аврамиев и Климент Яковлев по невесте: д. Осиновки кр. Кирилл Гуриев и. д. Зуевки кр. Петр Васильев
Рождение ребёнка
05.09.1857

Дочь: Елизавета Евдокимова

Мать ребёнка: Зуева Афанасия Ананьева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1860

Дочь: Зайцева Домника Евдокимова

Мать ребёнка: Зуева Афанасия Ананьева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1862

Сын: Зуев Герасим Евдокимов

Мать ребёнка: Зуева Афанасия Ананьева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1865

Сын: Зуев Онисим Евдокимов

Мать ребёнка: Зуева Афанасия Ананьева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1870
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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