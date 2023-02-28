Зуев Евдоким Никаноров
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиДо 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Зуев Никанор Парфенов
Мать: Зуева Евдокия Алексеева
Бракосочетание
28.10.1856
Жена: Зуева Афанасия Ананьева
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.1 д.2467 ч.2 Ермолино по жениху: д. Лысовки кр. Алексей Аврамиев и Климент Яковлев по невесте: д. Осиновки кр. Кирилл Гуриев и. д. Зуевки кр. Петр Васильев
Рождение ребёнка
05.09.1857
Дочь: Елизавета Евдокимова
Мать ребёнка: Зуева Афанасия Ананьева
Рождение ребёнка
04.01.1860
Дочь: Зайцева Домника Евдокимова
Мать ребёнка: Зуева Афанасия Ананьева
Рождение ребёнка
04.03.1862
Мать ребёнка: Зуева Афанасия Ананьева
Рождение ребёнка
13.02.1865
Мать ребёнка: Зуева Афанасия Ананьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1870