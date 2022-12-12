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Зуев Онисим Евдокимов

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.02.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1865

Отец: Зуев Евдоким Никаноров

Мать: Зуева Афанасия Ананьева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
13.02.1865
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1899

Дочь: Екатерина Онисимова

Мать ребёнка: Зуева Анастасия Григорьева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Анастасия Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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