Зуев Онисим Евдокимов
Место рождения
Дата рождения13.02.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1865
Отец: Зуев Евдоким Никаноров
Мать: Зуева Афанасия Ананьева
Крещение
13.02.1865
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1899
Дочь: Екатерина Онисимова
Мать ребёнка: Зуева Анастасия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно