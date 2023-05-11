Зуева (?) Афанасия Ананьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуева (?) Афанасия Ананьева

Зуева (?) Афанасия Ананьева

Место рождения

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубарки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1856

Муж: Зуев Евдоким Никаноров

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.1 д.2467 ч.2 Ермолино по жениху: д. Лысовки кр. Алексей Аврамиев и Климент Яковлев по невесте: д. Осиновки кр. Кирилл Гуриев и. д. Зуевки кр. Петр Васильев
Рождение ребёнка
05.09.1857

Дочь: Елизавета Евдокимова

Отец ребёнка: Зуев Евдоким Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1860

Дочь: Зайцева Домника Евдокимова

Отец ребёнка: Зуев Евдоким Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1862

Сын: Зуев Герасим Евдокимов

Отец ребёнка: Зуев Евдоким Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1865

Сын: Зуев Онисим Евдокимов

Отец ребёнка: Зуев Евдоким Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1870

Муж: не указан

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close