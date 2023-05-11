Зуева (?) Афанасия Ананьева
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1856
ф.48 оп.1 д.2467 ч.2 Ермолино по жениху: д. Лысовки кр. Алексей Аврамиев и Климент Яковлев по невесте: д. Осиновки кр. Кирилл Гуриев и. д. Зуевки кр. Петр Васильев
Рождение ребёнка
05.09.1857
Дочь: Елизавета Евдокимова
Отец ребёнка: Зуев Евдоким Никаноров
Рождение ребёнка
04.01.1860
Дочь: Зайцева Домника Евдокимова
Отец ребёнка: Зуев Евдоким Никаноров
Рождение ребёнка
04.03.1862
Отец ребёнка: Зуев Евдоким Никаноров
Рождение ребёнка
13.02.1865
Отец ребёнка: Зуев Евдоким Никаноров
Бракосочетание
11.11.1870
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно