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Зуев Герасим Евдокимов

Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.03.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.03.1862
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
04.03.1862

Отец: Зуев Евдоким Никаноров

Мать: Зуева Афанасия Ананьева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.01.1884

Жена: Зуева Зиновья Андреева

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Зуев ? Герасимов

Мать ребёнка: Зуева Зиновья Андреева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1885

Дочь: Мария Герасимова

Мать ребёнка: Зуева Зиновья Андреева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Зуев ? Герасимов

Мать ребёнка: Зуева Зиновья Андреева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зуев ? Герасимов

Мать ребёнка: Зуева Зиновья Андреева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: ? Герасимова

Мать ребёнка: Зуева Зиновья Андреева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.?.1904

Дочь: Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Зуева Зиновья Андреева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Зуев ? Герасимов

Мать ребёнка: Зуева Зиновья Андреева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Зуев Семен Герасимов

Мать ребёнка: Зуева Анна Афанасьева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Анна Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно