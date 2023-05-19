Зуев Герасим Евдокимов
Место рождения
Дата рождения04.03.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.03.1862
Рождение
04.03.1862
Отец: Зуев Евдоким Никаноров
Мать: Зуева Афанасия Ананьева
Бракосочетание
15.01.1884
Жена: Зуева Зиновья Андреева
Рождение ребёнка
1884
Рождение ребёнка
25.01.1885
Дочь: Мария Герасимова
Мать ребёнка: Зуева Зиновья Андреева
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1901
Дочь: ? Герасимова
Мать ребёнка: Зуева Зиновья Андреева
Рождение ребёнка
28.?.1904
Дочь: Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Зуева Зиновья Андреева
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
01.02.1907
Сын: Зуев Семен Герасимов
Мать ребёнка: Зуева Анна Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Анна Афанасьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно