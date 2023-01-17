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Зуева (?) Зиновья Андреева

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Место рождения

д. Михайловка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Михайловка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
15.01.1884

Муж: Зуев Герасим Евдокимов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Зуев ? Герасимов

Отец ребёнка: Зуев Герасим Евдокимов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1885

Дочь: Мария Герасимова

Отец ребёнка: Зуев Герасим Евдокимов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Зуев ? Герасимов

Отец ребёнка: Зуев Герасим Евдокимов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зуев ? Герасимов

Отец ребёнка: Зуев Герасим Евдокимов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: ? Герасимова

Отец ребёнка: Зуев Герасим Евдокимов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.?.1904

Дочь: Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Зуев Герасим Евдокимов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Зуев ? Герасимов

Отец ребёнка: Зуев Герасим Евдокимов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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