Зуева (?) Зиновья Андреева
Место рожденияд. Михайловка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Михайловка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
15.01.1884
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884
Рождение ребёнка
25.01.1885
Дочь: Мария Герасимова
Отец ребёнка: Зуев Герасим Евдокимов
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1901
Дочь: ? Герасимова
Отец ребёнка: Зуев Герасим Евдокимов
Рождение ребёнка
28.?.1904
Дочь: Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Зуев Герасим Евдокимов
Рождение ребёнка
1906
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно