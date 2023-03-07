Зайцева (Зуева) Домника Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Зуева) Домника Евдокимова

Зайцева (Зуева) Домника Евдокимова

avatar

Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1860

Отец: Зуев Евдоким Никаноров

Мать: Зуева Афанасия Ананьева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
06.01.1860
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1879

Муж: Зайцев Афанасий Никифоров

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1881

Дочь: Агафья Афанасьева

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Никифоров

д. Слобода
Рождение ребёнка
06.04.1885

Сын: Зайцев Родион Афанасьев

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Никифоров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Слобода
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close