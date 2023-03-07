Зайцева (Зуева) Домника Евдокимова
Место рождения
Дата рождения04.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1860
Отец: Зуев Евдоким Никаноров
Мать: Зуева Афанасия Ананьева
Крещение
06.01.1860
Бракосочетание
04.11.1879
Рождение ребёнка
07.02.1881
Дочь: Агафья Афанасьева
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Никифоров
д. Слобода
Рождение ребёнка
06.04.1885
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Никифоров
Место жительства
Неизвестно
д. Слобода
Смерть
Неизвестно