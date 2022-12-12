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Зайцев Афанасий Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1879

Жена: Зайцева Домника Евдокимова

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1881

Дочь: Агафья Афанасьева

Мать ребёнка: Зайцева Домника Евдокимова

д. Слобода
Рождение ребёнка
06.04.1885

Сын: Зайцев Родион Афанасьев

Мать ребёнка: Зайцева Домника Евдокимова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Слобода
Смерть
Неизвестно
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