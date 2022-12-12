Зайцев Афанасий Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1879
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1881
Дочь: Агафья Афанасьева
Мать ребёнка: Зайцева Домника Евдокимова
д. Слобода
Рождение ребёнка
06.04.1885
Мать ребёнка: Зайцева Домника Евдокимова
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Слобода
Смерть
Неизвестно