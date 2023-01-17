Зуева (?) Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуева (?) Евдокия Алексеева

Зуева (?) Евдокия Алексеева

avatar

Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

01.01.1874

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1818

Муж: Зуев Никанор Парфенов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Зуев Петр Никаноров

Отец ребёнка: Зуев Никанор Парфенов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Зуев Евдоким Никаноров

Отец ребёнка: Зуев Никанор Парфенов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Колыбенкова Анна Никанорова

Отец ребёнка: Зуев Никанор Парфенов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1839

Сын: Зуев Конон Никаноров

Отец ребёнка: Зуев Никанор Парфенов

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.01.1874
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close