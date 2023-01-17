Зуева (?) Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти01.01.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1818
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831
Сын: Зуев Петр Никаноров
Отец ребёнка: Зуев Никанор Парфенов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Зуев Никанор Парфенов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Колыбенкова Анна Никанорова
Отец ребёнка: Зуев Никанор Парфенов
Рождение ребёнка
02.03.1839
Сын: Зуев Конон Никаноров
Отец ребёнка: Зуев Никанор Парфенов
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1874
Причина смерти: от натуральной болезни