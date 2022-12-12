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Прасковья Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1795

Сын: Зуев Дорофей Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Федоров

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1797

Сын: Зуев Мокий Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Федоров

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Федоров

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Зуев Никанор Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Федоров

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Федоров

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфен Федоров

Место жительства
Неизвестно
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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