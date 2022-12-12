Прасковья Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1795
Отец ребёнка: Парфен Федоров
Рождение ребёнка
11.05.1797
Сын: Зуев Мокий Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Федоров
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Федоров
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Парфен Федоров
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфен Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно