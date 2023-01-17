Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти16.04.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1842
Муж: Трофим Семенов
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Трофим Семенов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кирилл Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семенов
Рождение ребёнка
27.10.1852
Сын: Нестор Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семенов
Рождение ребёнка
29.07.1855
Сын: Евдоким Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семенов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1875
Причина смерти: от натуральной болезни