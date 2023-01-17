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Александра Иванова

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Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

16.04.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
08.11.1842

Муж: Трофим Семенов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Боженков Иосиф Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семенов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кирилл Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семенов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1852

Сын: Нестор Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семенов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1855

Сын: Евдоким Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семенов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.04.1875
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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