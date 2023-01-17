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Кирилл Трофимов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Трофим Семенов

Мать: Александра Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1879

Жена: Прасковья Дементьева

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1880

Сын: Боженков Василий Кириллов

Мать ребёнка: Прасковья Дементьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1882

Дочь: Ольга Кириллова

Мать ребёнка: Прасковья Дементьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1884

Дочь: Ефросинья Кириллова

Мать ребёнка: Прасковья Дементьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1887

Дочь: Евдокия Кириллова

Мать ребёнка: Прасковья Дементьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Марфа Кириллова

Мать ребёнка: Прасковья Дементьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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