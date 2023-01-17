Кирилл Трофимов
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Трофим Семенов
Мать: Александра Иванова
Бракосочетание
09.11.1879
Жена: Прасковья Дементьева
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1880
Сын: Боженков Василий Кириллов
Мать ребёнка: Прасковья Дементьева
Рождение ребёнка
10.07.1882
Дочь: Ольга Кириллова
Мать ребёнка: Прасковья Дементьева
Рождение ребёнка
22.10.1884
Дочь: Ефросинья Кириллова
Мать ребёнка: Прасковья Дементьева
Рождение ребёнка
20.02.1887
Дочь: Евдокия Кириллова
Мать ребёнка: Прасковья Дементьева
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Марфа Кириллова
Мать ребёнка: Прасковья Дементьева
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно