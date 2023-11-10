Боженков Василий Кириллов
Место рождения
Дата рождения30.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1880
Отец: Кирилл Трофимов
Мать: Прасковья Дементьева
Крещение
31.07.1880
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1906
с. Ковали, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1906
Сын: Боженков Васильев
Мать ребёнка: Боженкова Ефросинья Владимирова
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
?.09.1914
Мать ребёнка: Боженкова Ефросинья Владимирова
Рождение ребёнка
1915
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно