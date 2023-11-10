Боженков Василий Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоженков Василий Кириллов

Боженков Василий Кириллов

Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1880

Отец: Кирилл Трофимов

Мать: Прасковья Дементьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
31.07.1880
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1906

Жена: Боженкова Ефросинья Владимирова

с. Ковали, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Боженков Васильев

Мать ребёнка: Боженкова Ефросинья Владимирова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Васильева

Мать ребёнка: Боженкова Ефросинья Владимирова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Васильева

Мать ребёнка: Боженкова Ефросинья Владимирова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.09.1914

Сын: Боженков Сергей Васильев

Мать ребёнка: Боженкова Ефросинья Владимирова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Васильева

Мать ребёнка: Боженкова Ефросинья Владимирова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close