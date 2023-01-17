Прасковья Дементьева
Место рождения
Дата рождения14.10.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
16.10.1860
Бракосочетание
09.11.1879
Муж: Кирилл Трофимов
Рождение ребёнка
30.07.1880
Сын: Боженков Василий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Трофимов
Рождение ребёнка
10.07.1882
Дочь: Ольга Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Трофимов
Рождение ребёнка
22.10.1884
Дочь: Ефросинья Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Трофимов
Рождение ребёнка
20.02.1887
Дочь: Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Трофимов
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Марфа Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Трофимов
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно