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Прасковья Дементьева

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.10.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
16.10.1860
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1879

Муж: Кирилл Трофимов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1880

Сын: Боженков Василий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Трофимов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1882

Дочь: Ольга Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Трофимов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1884

Дочь: Ефросинья Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Трофимов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1887

Дочь: Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Трофимов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Марфа Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Трофимов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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