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Семен Стефанов

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Место рождения

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

01.04.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Стефан Филиппов

Мать: Устинья Стефанова

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ирина Семенова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Трофим Семенов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Агафон Семенов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марина Семенова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1835

Сын: Захар Семенов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.04.1859
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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