Семен Стефанов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти01.04.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Стефан Филиппов
Мать: Устинья Стефанова
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ирина Семенова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Трофим Семенов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Агафон Семенов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марина Семенова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
06.08.1835
Сын: Захар Семенов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1859
Причина смерти: от натуральной болезни