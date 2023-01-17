Стефан Филиппов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти05.02.1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Семен Стефанов
Мать ребёнка: Устинья Стефанова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Абрам Стефанов
Мать ребёнка: Устинья Стефанова
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Устинья Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Стефанова
Мать ребёнка: Устинья Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Стефанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1836
Причина смерти: от натуральной болезни