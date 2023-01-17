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Стефан Филиппов

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Место рождения

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

05.02.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Филипп

Мать: не указана

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Семен Стефанов

Мать ребёнка: Устинья Стефанова

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Абрам Стефанов

Мать ребёнка: Устинья Стефанова

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Устинья Стефанова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Стефанова

Мать ребёнка: Устинья Стефанова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Стефанова

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.02.1836
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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