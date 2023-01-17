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Прасковья Стефанова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан Филиппов

Мать: Устинья Стефанова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1828

Муж: Федор Яковлев

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1830

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: не указан

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марина

Отец ребёнка: не указан

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1838

Дочь: Зайцева Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Мильковский Афанасий Филиппов

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1841

Дочь: Дыченкова Агриппина Григорьева

Отец ребёнка: Мильковский Григорий Никаноров

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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