Прасковья Стефанова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан Филиппов
Мать: Устинья Стефанова
Бракосочетание
26.01.1828
Муж: Федор Яковлев
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1830
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.08.1838
Дочь: Зайцева Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Мильковский Афанасий Филиппов
Рождение ребёнка
21.06.1841
Дочь: Дыченкова Агриппина Григорьева
Отец ребёнка: Мильковский Григорий Никаноров
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно