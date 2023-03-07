Дыченкова (?) Агриппина Григорьева
Место рождения
Дата рождения21.06.1841
Дата смерти06.02.1882
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1841
Крещение
22.06.1841
Бракосочетание
08.11.1859
Рождение ребёнка
16.10.1860
Дочь: Прасковья Терентьева
Отец ребёнка: Казаченков Терентий Григорьев
Рождение ребёнка
27.05.1862
Сын: Казаченков Никита Терентьев
Отец ребёнка: Казаченков Терентий Григорьев
Рождение ребёнка
16.02.1864
Сын: Казаченков Федор Терентьев
Отец ребёнка: Казаченков Терентий Григорьев
Рождение ребёнка
25.05.1865
Дочь: Федосья Терентьева
Отец ребёнка: Казаченков Терентий Григорьев
Бракосочетание
08.11.1865
Муж: Дыченков Петр Павлов
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1866
Дочь: Федора Петрова
Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов
Рождение ребёнка
28.03.1869
Сын: Дыченков Иван Петров
Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов
Рождение ребёнка
18.04.1871
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов
Рождение ребёнка
24.01.1874
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов
Рождение ребёнка
02.11.1875
Сын: Дыченков Иван Петров
Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов
Рождение ребёнка
11.10.1878
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов
Рождение ребёнка
11.10.1878
Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов
Рождение ребёнка
20.10.1880
Дочь: Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.02.1882
Причина смерти: туберкулез легких?