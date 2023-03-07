Дыченкова (?) Агриппина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыченкова (?) Агриппина Григорьева

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Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

21.06.1841

Дата смерти

06.02.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1841

Отец: Мильковский Григорий Никаноров

Мать: Прасковья Стефанова

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
22.06.1841
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Казаченков Терентий Григорьев

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1860

Дочь: Прасковья Терентьева

Отец ребёнка: Казаченков Терентий Григорьев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1862

Сын: Казаченков Никита Терентьев

Отец ребёнка: Казаченков Терентий Григорьев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1864

Сын: Казаченков Федор Терентьев

Отец ребёнка: Казаченков Терентий Григорьев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1865

Дочь: Федосья Терентьева

Отец ребёнка: Казаченков Терентий Григорьев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1865

Муж: Дыченков Петр Павлов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1866

Дочь: Федора Петрова

Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1869

Сын: Дыченков Иван Петров

Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1871

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1874

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1875

Сын: Дыченков Иван Петров

Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1878

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1878

Сын: Дыченков Кузьма Петров

Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1880

Дочь: Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.02.1882
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: туберкулез легких?
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