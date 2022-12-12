Федор Яковлев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1828
Жена: Прасковья Стефанова
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1829
отдан в рекруты
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно