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Федор Яковлев

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Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
26.01.1828

Жена: Прасковья Стефанова

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1829
отдан в рекруты
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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