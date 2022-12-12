Мильковский Афанасий Филиппов
Место рожденияс-цо Парфенов Холм, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с-цо Парфенов Холм, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1838
Дочь: Зайцева Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: Прасковья Стефанова
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дворянин
Место жительства
Неизвестно
с-цо Парфенов Холм, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно