Мильковский Афанасий Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильковский Афанасий Филиппов

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Место рождения

с-цо Парфенов Холм, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с-цо Парфенов Холм, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1838

Дочь: Зайцева Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: Прасковья Стефанова

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дворянин
Место жительства
Неизвестно
с-цо Парфенов Холм, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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