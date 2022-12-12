Зайцева (?) Евдокия Афанасьева
Место рождения
Дата рождения06.08.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1838
Отец: Мильковский Афанасий Филиппов
Мать: Прасковья Стефанова
Крещение
06.08.1838
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1858
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1859
Сын: Зайцев Петр Федоров
Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев
Рождение ребёнка
26.11.1861
Сын: Зайцев Яков Федоров
Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев
Рождение ребёнка
25.08.1863
Дочь: Наталья Федорова
Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев
Рождение ребёнка
11.06.1867
Дочь: Акулина Федорова
Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев
Рождение ребёнка
18.09.1872
Сын: Зайцев Давид Федоров
Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев
Рождение ребёнка
22.02.1874
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев
Рождение ребёнка
29.05.1881
Дочь: Федосья Федорова
Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев
Рождение ребёнка
19.08.1882
Дочь: Васса Федорова
Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно