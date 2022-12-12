Зайцева (?) Евдокия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (?) Евдокия Афанасьева

Зайцева (?) Евдокия Афанасьева

avatar

Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

06.08.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1838

Отец: Мильковский Афанасий Филиппов

Мать: Прасковья Стефанова

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
06.08.1838
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1858

Муж: Зайцев Федор Георгиев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1859

Сын: Зайцев Петр Федоров

Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1861

Сын: Зайцев Яков Федоров

Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1863

Дочь: Наталья Федорова

Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1867

Дочь: Акулина Федорова

Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1872

Сын: Зайцев Давид Федоров

Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1874

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Зайцев Афанасий Федоров

Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1881

Дочь: Федосья Федорова

Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1882

Дочь: Васса Федорова

Отец ребёнка: Зайцев Федор Георгиев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close