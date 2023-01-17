Зайцев Федор Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Федор Георгиев

Зайцев Федор Георгиев

avatar

Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1858

Жена: Зайцева Евдокия Афанасьева

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1859

Сын: Зайцев Петр Федоров

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1861

Сын: Зайцев Яков Федоров

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1863

Дочь: Наталья Федорова

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1863
отдан в чин
Рождение ребёнка
11.06.1867

Дочь: Акулина Федорова

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1872

Сын: Зайцев Давид Федоров

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1874

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1874
отпущен по билету
Рождение ребёнка
1879

Сын: Зайцев Афанасий Федоров

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1881

Дочь: Федосья Федорова

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1882

Дочь: Васса Федорова

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close