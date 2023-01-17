Зайцев Федор Георгиев
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1858
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1859
Сын: Зайцев Петр Федоров
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
26.11.1861
Сын: Зайцев Яков Федоров
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
25.08.1863
Дочь: Наталья Федорова
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева
Военная служба
1863
отдан в чин
Рождение ребёнка
11.06.1867
Дочь: Акулина Федорова
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
18.09.1872
Сын: Зайцев Давид Федоров
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
22.02.1874
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева
Военная служба
1874
отпущен по билету
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
29.05.1881
Дочь: Федосья Федорова
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
19.08.1882
Дочь: Васса Федорова
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Афанасьева
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно