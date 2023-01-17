Устинья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти16.04.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Семен Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Филиппов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Абрам Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Филиппов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Филиппов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1835
Причина смерти: от натуральной болезни