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Устинья Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

16.04.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Семен Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Филиппов

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Абрам Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Филиппов

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Филиппов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Филиппов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Филиппов

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.04.1835
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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