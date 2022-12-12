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Абрам Стефанов

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Место рождения

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Стефан Филиппов

Мать: Устинья Стефанова

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Рождение ребёнка
02.03.1827

Дочь: Евдокия Абрамова

Мать ребёнка: Стефанида Филиппова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Боженков Евсей Абрамов

Мать ребёнка: Стефанида Филиппова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Филиппова

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1837
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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