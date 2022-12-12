Абрам Стефанов
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Стефан Филиппов
Мать: Устинья Стефанова
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Рождение ребёнка
02.03.1827
Дочь: Евдокия Абрамова
Мать ребёнка: Стефанида Филиппова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Стефанида Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Филиппова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1837