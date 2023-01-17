Иван Стефанов
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти02.01.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Стефан Филиппов
Мать: Устинья Стефанова
Военная служба
1830
отдан в рекруты
Бракосочетание
08.07.1857
Военная служба
1857
отставной служащий в Галицков резервном пехотном полку рядовой
Бракосочетание
02.07.1871
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1878
Причина смерти: от натуральной болезни