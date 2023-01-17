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Иван Стефанов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

02.01.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Стефан Филиппов

Мать: Устинья Стефанова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1830
отдан в рекруты
Бракосочетание
08.07.1857

Жена: Моисеенкова Пелагея Владимирова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1857
отставной служащий в Галицков резервном пехотном полку рядовой
Бракосочетание
02.07.1871

Жена: Александровская Пелагея Михайлова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.01.1878
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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