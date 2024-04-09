Ермолаев Михайло Андреев
Место рожденияСаянский фарпост
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Ермолаев Андрей Степанов
Мать: Александра Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
21.09.1824
Сын: Ермолаев Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
28.07.1831
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
28.07.1831
Дочь: (Ермолаева) Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
02.12.1834
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно