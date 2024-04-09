Евдокия Васильева
Место рожденияСаянский фарпост
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Андреев
Рождение ребёнка
21.09.1824
Сын: Ермолаев Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Андреев
Рождение ребёнка
28.07.1831
Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Андреев
Рождение ребёнка
28.07.1831
Дочь: (Ермолаева) Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Андреев
Рождение ребёнка
02.12.1834
Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Андреев
Смерть
Неизвестно