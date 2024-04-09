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Евдокия Васильева

Место рождения

Саянский фарпост

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Михайло Андреев

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ермолаев Федор Михайлов

Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Андреев

Рождение ребёнка
21.09.1824

Сын: Ермолаев Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Андреев

Рождение ребёнка
28.07.1831

Сын: Ермолаев Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Андреев

Рождение ребёнка
28.07.1831

Дочь: (Ермолаева) Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Андреев

Рождение ребёнка
02.12.1834

Сын: Ермолаев Савва Михайлов

Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Андреев

Смерть
Неизвестно

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