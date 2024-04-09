Ермолаев Савва Михайлов
Место рожденияСаянский фарпост
Дата рождения02.12.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1834
Отец: Ермолаев Михайло Андреев
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Ермолаева) Вера Саввовна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Ермолаев) Дария Свввина
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
Неизвестно