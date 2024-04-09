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Ермолаев Савва Михайлов

Место рождения

Саянский фарпост

Дата рождения

02.12.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1834

Отец: Ермолаев Михайло Андреев

Мать: Евдокия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ермолаева) Вера Саввовна

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Ермолаев) Дария Свввина

Мать ребёнка: Пелагея

Смерть
Неизвестно

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