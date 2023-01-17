село Шунеры, село Шунеры, Шушенский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Шунеры

Шушенский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Минусинский округ
940Шунерская, д. каз.при р. Енисее.853053241242Часовня православная 1. Пристань.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Каптыревская волость
2070Шунерское (Шунеры), с., на прот. р. Енисея; церк. Троицкая; [2] хлеб.-з. маг.11538138217

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Шушенский район
794107Шунерысело53°08'91°36'N-46-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Шушенский муниципальный район, Сельское поселение Каптыревский сельсовет
4659410126с Шунеры#Н/Д
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